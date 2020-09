Alcione é internada em hospital de São Paulo, diz colunista

Ela deu entrada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no fim de semana, e deixou a unidade na segunda-feira (28/9)

A cantora Alcione foi internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no fim de semana. Ela deixou a unidade na segunda-feira (28/9). As informações são da jornalista Fábia Oliveira, do portal O Dia.

A assessoria de imprensa de Alcione informou à colunista que a hospitalização foi apenas para a realização de exames de rotina. PUBLICIDADE Desde 2018, quando a artista se submeteu aos procedimentos de cateterismo e angioplastia, ela realiza acompanhamento médico anualmente.

