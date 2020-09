Aldemar Ferreira e Izaute Vaz são aclamados pelas oposições durante convenção

O primeiro encontro público de Aldemar Ferreira e Izaute Vaz contou com a presença de centenas de murbanenses na noite desta segunda-feira (07), no ginásio Almiro Ferreira, no Centro de Manoel Urbano, onde oficializam a candidatura a prefeito e vice-prefeito de Manoel Urbano, respectivamente. Na ocasião, eles foram aclamados por 6 partidos que formam a grande aliança Unidos por Manoel Urbano. A convenção denominada Todas as Cores apresentou também 41 candidatos a vereador, entre os quais 5 que concorrem a reeleição (Charles Brandão, Maria do Justino, Luiz Castro, Clayton Nogueira e Carlinhos Taxista).

O evento reuniu lideres estaduais do PSD, PT, DEM, PTB, PCdoB e PL, dentro eles: o senador Petecão, deputados estaduais, Daniel Zen e Calegario, representante do deputado federal Alan Rick, Jairo Cassiano; Márcio Batista, Cesário Braga e Antônia Lúcia.

Apesar da organização do evento ter colocado cadeiras respeitando o distanciamento, o ginásio ficou lotado, sendo necessário acomodar vários populares nas arquibancadas. O senador Sérgio Petecão (PSD) parabenizou a união dos partidos e colocou seu mandato a disposição com emendas e apoio a Manoel Urbano. “Pastor Aldemar e Izaute, podem contar comigo, ainda tenho pouco mais de 6 anos de mandato e estarei pronto para ajudar vocês a trazer recursos para desenvolver esta cidade”, disse.

Izaute Vaz fez questão de destacar o pedido da comunidade. “Estamos atendendo o pedido que veio das ruas, para que nos unissemos. Agora estamos fazendo o que o povo deseja”, disse sob aplausos.

Agradecendo a presença do povo e das lideranças políticas, o candidato das oposições Aldemar Ferreira, falou de união, fé e projeto para desenvolver Manoel Urbano. “Estamos apresentando a maior aliança já vista em Manoel Urbano. Estamos unidos pelo povo. Esse é um projeto coletivo que visa o bem-estar do nosso município. Vamos fazer uma gestão voltada para o povo porque o prefeito deve ser o funcionário número um de Manoel Urbano”, ressaltou. Os oradores descreveram a grande presença popular de forma espontânea como um desejo de mudança.

