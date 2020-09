Aluna é assaltada durante aula ao vivo e colegas assistem chocados

Sabe-se agora, que a vítima chama-se Maria José e que o assalto aconteceu no início de setembro

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma aluna sendo assaltada enquanto assistia a uma aula dada através do aplicativo Zoom, em Tungurahua, no centro do Equador.

Nas imagens é possível ver a adolescente em frente ao computador, com a professora e mais de 20 colegas. A certa altura, entram quatro homens no quarto da aluna, ela levanta-se assustada e a tela do laptop bloqueia.

A docente e os restantes alunos, que assistiram ao momento chocados, chamam a polícia e tentam ligar à mãe da jovem.

Sabe-se agora, que a vítima chama-se Maria José e que o assalto aconteceu no início de setembro.

Conta o Daily Mail, que os ladrões não sabiam que estavam a ser filmados. Quando as autoridades chegaram ao local, os assaltantes já tinham fugido, contudo, graças ao sistema de localização dos celulares roubados, foram localizados e detidos.

Além do computador de Maria, os detidos tinham em sua posse um cofre com mais de 18 mil reais, duas armas de fogo, uma arma branca, dois celulares e um console de jogos.

