Ampliação e reforma de hospital em Sena avança e governo já estuda transferir pacientes

Mesmo em período de pandemia, as obras de ampliação e reforma do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, continuam a todo vapor. Nesta quinta-feira, 24, uma equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), visitou à unidade para estudar a transferência de pacientes.

Com o avanço das obras será necessário transferir os serviços de atendimento para outro espaço. A ideia é utilizar o prédio vizinho para garantir a comodidade dos que estão internados e ainda aos que procurarem por novos atendimentos.

“Essa visita é importante, pois, uma vez que o hospital está em obras, precisamos garantir a continuidade do atendimento. Viemos com toda a nossa equipe, juntamente com a equipe da Seinfra, fazer o levantamento de informações e estudar a possibilidade de usar o prédio ao lado. O espaço parece suficiente, mas precisamos prepará-lo”, explicou o secretário de Saúde, Alisson Bestene.

Desde a inauguração, esta é a primeira vez que o Hospital João Câncio Fernandes passa por um processo de modernização saindo dos mil metros quadrados de área construída para mais de quatro mil metros quadrados de extensão. O prédio ganhará um novo pavimento assegurando a ampliação de leitos, laboratório, sala de raio-x, setor administrativo e estacionamento, além de melhorias estruturais, sendo investidos um total de R$ 12,5 milhões.

“A obra está bem avançada em sua ampliação e agora chegamos na necessidade de avançar na parte de reforma. O hospital está em pleno funcionamento e precisamos mobilizar os pacientes para um local alternativo. A análise técnica está sendo feita e nesse formato pretendemos manter as duas frentes de obra funcionando, a ampliação e também a reforma, isso sem deixar de continuar os atendimentos em saúde”, disse Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura, acompanhado durante a visita técnica pelo arquiteto e urbanista, Daniel Francisco.

