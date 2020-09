Ana Maria Braga revela que sofreu assédio de um diretor de TV: “Quebrei o braço”

Segundo Ana Maria Braga, o motivo da discussão foi pagamento de salário. “Eu tive uma briga com o bispo Gonçalves por conta de um pagamento. Ficamos chateados um com outro. Era sexta-feira à tarde. Ele me olhou e disse: Você não precisa voltar mais. Eu falei: Não quer que eu faça semana que vem? Ele falou: Não! Aí não voltei mais”, relembrou a apresentadora do Mais Você.

