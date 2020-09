Angélica faz reflexão sobre queimadas no Pantanal: ”Nada justifica isso”

View this post on Instagram

De todos os lugares que nossa família já conheceu, o Pantanal é um dos mais impactantes. Claro que a beleza natural, as paisagens, tudo é incrível… mas não é bem sobre isso. É uma coisa mais energética mesmo. Dá pra sentir na alma que o Pantanal é um lugar de vida. Me dói demais pensar em como milhões e milhões de vidas foram perdidas nas queimadas dos últimos meses. Nada justifica isso. Nem o progresso. Nem o "mercado". Nem as ideologias. Nossos lugares mais preciosos estão sofrendo. Já passou do tempo de parar de ficar rodeando o problema e encarar a realidade: se não mudarmos nossa relação com a natureza logo, nós vamos sofrer as consequências. Elas já estão chegando. Acredito demais que todas as vidas estão conectadas. Rezo para que a nossa sociedade tome consciência disso, e comece a agir de acordo. Que a gente comece de verdade a proteger o Pantanal, a Amazônia, enfim, o nosso planeta. Nem que seja pra salvar nossa própria vida. 🙏🏻🌟@sospantanal @oncafari