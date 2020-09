Anitta detona Bolsonaro após episódio polêmico com criança em live

O desabafo da famosa foi compartilhado no Stories Instagram. Com mais de 48,8 milhões de seguidores, Anitta deixou claro o seu descontentamento com a postura do atual governo não só a respeito da crise econômica, mas também pela crise ambiental.

“Isto é um presidente de uma nação, dá para acreditar? Ele perde tempo com esta merda enquanto o Pantanal pega fogo”, criticou a artista na manhã desta sexta-feira (10). “O arroz virando barra de ouro e o presidente brincando de piada numa live… Jesus!”, disparou.

Em outro post, a carioca exibiu uma charge que ganhou repercussão mundial. Nela, uma mulher gritava por Deus e um homem chamava pelo Pai, ambos preocupados com o aumento dos alimentos da cesta básica e com o corte no auxílio emergencial, mas ao mesmo tempo soltavam um “amém” pelo perdão da dívida bilionária das igrejas.

Anitta foi só mais um nome do meio artístico que esbravejou contra o aumento do arroz, alimento tradicional na mesa do brasileiro. Pelo Twitter, Paola Carosella não só reclamou como soltou um palavrão quando o representante dos supermercados do país pediu para a população trocar o arroz pelo macarrão.