Anitta fala de maternidade e dispara: “Não preciso de homem para nada”

“Com uns trinta ou trinta e poucos anos quero ser mãe. Vou parar por um tempo para me concentrar nisso. Tudo o que faço precisa ter um foco ”, disse. “Eu adotaria, sim. Não preciso de homem para isso. Aliás, não preciso de homem para nada [risos]”, declarou.

O tema do próximo projeto musical de Anitta será a família. Ela gravou uma música que lembra a descoberta do seu novo irmão, Felipe Terra. “Na letra eu conto que descobri um irmão. Eu até tatuei o nome dele no meu braço”, relatou.