Anitta se revolta, faz cobrança e debocha de Bolsonaro em rede social

Anitta não se segurou e manifestou toda a sua insatisfação pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais. A cantora utilizou sua rede social para compartilhar notícias e fotos sobre as queimadas no Pantanal.

Em seguida, então, ela resolveu cobrar um posicionamento do governo. “Explica pra gente onde tá a graça do Pantanal pegando fogo? Pelo amor de Deus”, disparou a funkeira, que compartilhou um vídeo em que Bolsonaro aparece em uma reunião dando risada quando o assunto é mencionado.

“Tá rindo do que presidente?”, acrescentou a cantora, revoltada. No último final de semana, inclusive, a carioca havia pedido para o presidente fazer alguma coisa em relação as queimadas, que continuam em expansão no Mato Grosso.

Ainda no Instagram, Anitta escreveu: “Vambora cuida do que realmente importa, meu Deus. Vai morrer todo mundo senhor”. Ela completou: “Porr* dá vontade de correr gritando de ódio… Que porr* é essa”.

Recentemente, cabe lembrar, a famosa disparou contra o político. Na ocasião, o presidente da República disse que teria vontade de “encher tua boca com uma porrada” quando perguntado sobre os depósitos feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz na conta bancária da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

“Eu nunca briguei na vida, acreditam? Sempre achei a pessoa que parte pra agressão a maior prova de ignorância mental e de falta de intelecto que há. Agora vendo o presidente querer resolver as coisas na porrada acabo de ter certeza da minha teoria”, desabafou ela.