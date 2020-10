Aniversariante é executado na porta de hospital do AC; mãe viu a execução

Homem de capacete se aproximou e efetuou dois disparos na cabeça do rapaz, que estava com a mãe e um amigo

O jovem Thiago Silva de Oliveira, de 25 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (30) com dois tiros na cabeça em Senador Guiomard. Ele foi executada na porta do Hospital Ary Rodrigues, localizado na Avenida Senador Eduardo Assmar do bairro Cohab.

O rapaz procurou atendimento ao lado da mãe e de um amigo, identificado como Caio, depois de sentir fortes dores no estômago. Ao sair da unidade de saúde, um homem que usava capacete se aproximou e efetuou dois disparos na cabeça do rapaz.

A mãe assistiu a cena e ficou em estado de choque, enquanto Caio fugiu do local. Segundo a PM, o assassino saiu correndo do local após o crime e não foi encontrado até o momento.

Já a vítima morreu antes que a equipe do hospital pudesse socorrê-la. O Instituto Médico Legal (IML) transportou o corpo para a realização de exames em Rio Branco.

A polícia suspeita que o crime tenha relação com a guerra entre facções. A Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard já iniciou as investigações do caso.

