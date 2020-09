Aniversariantes da semana, beleza, dicas e mais na coluna da Jackie Pinheiro

E-mail: jackiepinheiro@gmail.com

Temporada no Acre

Com as aulas suspensas na UNIRIO em 2020, o ator César Júnior desembarcou em Rio Branco na quinta-feira, 27, para passar esse semestre com a família. Chega em tempo de celebrar seu aniversário no dia 3 de setembro.

Ah… o mar

Pro dia nascer feliz, toda a beleza e simpatia do influencer Lucas Blazute, participante do The Circle Brasil, na Praia de Carneiros, em Pernambuco. Ele esteve recentemente no Nordeste, em agenda de trabalho, mas aproveitou bem as horas vagas.

Férias no Ceará

O alto astral do colunista social Gigi Hanan, que aproveita alguns dias de férias no Carmel Taíba Exclusive Resort, no Ceará.

Idade nova

Parabéns para o empresário George Pinheiro, o aniversariante ilustre de hoje, 30. Vida longa, com saúde e felicidades!

Celebração dupla

Amigos, talentosos e autores de fotos históricas, os fotógrafos Sérgio Vale e Gleilson Miranda nasceram na mesma data e celebram mais um ano de vida neste domingo, 30. Devido ao isolamento social, a celebração neste ano será com as suas famílias, cada um em sua residência. Mas passarão o dia recebendo homenagens dos amigos nas redes sociais, com certeza. Parabéns!

B-Day

O influenciador digital Luiz Vasconcelos foi o aniversariante de sábado, 29. Para ele, felicidades, paz, muitas bênçãos e prosperidade.

Happy day

A querida Yara Fernandes é a aniversariante da próxima segunda-feira, 31. Muito querida entre os amigos, certamente passará o dia recebendo homenagens e mensagens carinhosas. Devido à pandemia, este ano ela celebrará a data com discrição, ao lado do marido Guilherme Duarte, dos filhos e familiares. Felicidades!

Loira ou morena?

Não importa a cor de sua preferência. O importante é se sentir bem consigo e com a sua identidade. Essa é a filosofia do Studio Bonequinha de Luxo, que faz transformações incríveis, para levantar a autoestima de suas clientes, como provam esses dois looks idealizados pela cabeleireira Márcia Backes e pela maquiadora Layla Mayra. As lindas clientes são Andressa Busanello e Melina Medim. Para agendar um horário telefone para (68) 99007-0110.

Geometria em alta

Quanto estilo em um só par de óculos! Peça geométrica no formato circular, acabamento lateral expandindo junto com a armação e hastes sobrepostas proporcionando o conforto ideal para o rosto. Só pode ser da Ótica Moderna! Informações pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades! O endereço é Floriano Peixoto, 379, Centro, bem em frente à rotatória (loja da esquina).

Culinária acreana

Conhecido pelos inúmeros pratos que valorizam os ingredientes locais e enaltecem a culinária acreana, o Point do Pato está oferecendo o serviço delivery durante a pandemia. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414. A dica da casa nessa semana é a porção individual de filé mignon ao molho madeira. Delícia!

Queda de cabelos

A queda de cabelo é uma das queixas com aumento significativo desde o início da pandemia do Coronavírus e medidas de distanciamento social. O estresse, as mudanças na alimentação e na rotina de sono podem ser algumas das causas da calvície e da dermatite, que também aumenta a probabilidade de queda capilar. Para esse momento, um dos grandes aliados é BioSil™️, silício orgânico que estimula a produção de colágeno pelo organismo, fortalecendo os fios, aumentando a força e espessura, reduzindo a queda do cabelo. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Peça suas compras pelo Instagram @farmacia_vitoriaregia ou pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

O Boticário vai à Sicília, na Itália, para encontrar o ingrediente principal de Malbec Flame

O Boticário foi a Itália, mais precisamente, a Sicília, para o lançamento de Malbec Flame. A marca decidiu investir em algo inusitado para o segredinho da nova fragrância: as Uvas Nerello. Flame traz as uvas que nascem nas encostas do vulcão Etna, situado na parte oriental da Sicília, o Etna se mantém ativo e é um dos mais altos vulcões do mundo. As uvas Nerello são cultivadas no solo negro rochoso e de areia basáltica da região. Toda essa bagagem – o calor, a robustez, a alquimia dos povos que formaram a cultura siciliana – está traduzida na nova versão de Malbec, a perfumaria masculina mais vendida no Brasil.

Perfume intenso e marcante

Um perfume intenso e marcante, assinado pelos perfumistas Isaas Sinclair e Fanny Gray, da casa de fragrância Symrise, a nova linha traz quatro itens: Desodorante Colônia, Body Spray, Refil Dosodorante Body Spray e Loção Desodorante Hidratante Corporal. Todos os itens são veganos.

***

Malbec Flame traz a família olfativa Amadeirada Chypre, que combina o Patchouli e a intensidade do Vetiver que ressalta a força do lado amadeirado da fragrância. O resultado é uma fragrância impactante e sofisticada.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

