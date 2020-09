Aniversariantes, moda, beleza e mais na coluna da Jackie Pinheiro; confira

Para não passar em branco a data do meu aniversário reuni em minha residência, no dia 4, os meus filhos Paulo, Felipe e Luíza, a nora Halana Delgado e o neto Heitor Delgado Pinheiro. Momentos bem especiais!

Marighela

O filósofo Marcos Afonso Pontes iniciou, em Fortaleza-CE, onde reside, um breve estudo sobre o guerrilheiro Carlos Marighela, herói do povo brasileiro, segundo ele define. Na foto, o acreano está com Clara Charf, sua amiga e viúva de Marighela, em um encontro que tiveram alguns anos atrás, em Rio Branco.

Curso de Gua Sha

O massoterapeuta Bento Marques está realizando cursos virtuais de Gua Sha, preparado especialmente para o WhatsApp, com a parte teórica, exibição de vídeos e envio do massageador pelos Correios. Para quem não sabe, essa técnica milenar de rejuvenescimento natural reduz o inchaço, alivia a tensão dos músculos, aumenta a circulação sanguínea e afina o rosto. É uma sequência de automassagem na face, pescoço e crânio com cristais, que promove a saúde em geral. Informações pelo telefone (68) 9232-4478.

Moda com DNA acreano pra gente grande e pra gente pequena

Para tudo! Chegou a nova coleção da Made In Acre para crianças e para bebês. A menina cheia de atitude da foto é a Céu de Isis, que mostra uma das estampas das t-shirts infantis. Para os babies, chegaram os bodies, na cor branca e com três tipos de estampas. Quer saber mais? Segue o Instagram da empresa @usemadeinacre !

B-Day do Jaqueson

Parabéns para o querido e competente cerimonialista Jaqueson Queiroga, aniversariante do dia 4. Vida longa, com saúde e felicidades!

Celebração

Ela é a mais carioca das acreanas, passou parte de sua infância no Acre, terra da sua mãe, a saudosa Teotista, mas já reside há mais de três décadas no Rio de Janeiro. Ex-modelo internacional, atriz e agora youtuber, a maravilhosa Danah Costa celebrou seu aniversário no dia 5, como pede o momento, com a filha Morena e alguns vizinhos que também cumprem confinamento.

Ela merece!

Para celebrar seu aniversário, apesar do isolamento social, a jornalista Surama Chaul fez um jantarzinho em casa para a família, em São Paulo-SP, no dia 6. Na foto, a aniversariante no momento dos parabéns, com a alegria que lhe é peculiar.

Celebração em família

Tie-dye

Com tema tie-dye, a médica Simone Chaves celebrou seu aniversário no dia 8, com o marido Paulo César e familiares. Conhecida por realizar as festas mais bonitas e animadas da cidade, neste ano ela teve que se adaptar à realidade do momento, mas fez questão de comemorar a data com muita alegria. Merece muito!

Idade nova

Em Dublin, na Irlanda, a DJ acreana Claudinha Bártholo teve a felicidade de celebrar com amigos seu aniversário no dia 10. Como o país tomou medidas rápidas, a situação está sob controle, com baixo número de casos de covid-19, ela teve mais liberdade para festejar o seu dia em alto astral. Parabéns, Cau!

Parabéns, Shalu!

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a querida Natasha Lisboa, que apagou velinhas em família, no dia 10. Na foto, a aniversariante em dias de férias em Camboriú-SC, em 2019.

Happy day

A sexta-feira, 11, foi toda da decana do Poder Judiciário, a desembargadora Eva Evangelista, que nasceu nessa data. Ela passou o dia recebendo homenagens de amigos nas redes sociais e, à noite, celebrou a data em família. Parabéns! Na foto, a aniversariante com o marido, o advogado Menandro de Souza.

Aniversário

A consultora e coach de imagem Noelma Pontes foi a aniversariante de sexta-feira, 11. Para ela, felicidades, paz, muitas bênçãos e prosperidade.

Felicidades, Jane!

Quem aniversaria neste domingo, 13, é a jornalista Jane Vasconcelos, que atualmente reside em Brasiléia. A celebração será em família, em razão do isolamento social.

Homenagens

A querida Paula Martinello foi a aniversariante desta segunda-feira, 14. Muito estimada pelos amigos, certamente passará o dia recebendo homenagens e mensagens carinhosas. Devido à pandemia, este ano ela celebrará a data ao lado do marido Roberto Duarte, dos filhos e de familiares. Felicidades!

Culinária acreana

Conhecido pelos inúmeros pratos que valorizam os ingredientes locais e enaltecem a culinária acreana, o Point do Pato está oferecendo o serviço delivery durante a pandemia. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414. A dica da casa nessa semana é a porção individual de filé mignon ao molho madeira. Delícia!

Ela dá sorte!

O aniversário é da libriana Kelly Kley, colunista social do ContilNet nascida em 30 de setembro, mas quem ganha os presentes são os seus leitores e seguidores. Para isso basta acompanhar os sorteios semanais que ela está realizando no seu Instagram @kellykley e seguir as regras. Boa sorte!

Poder da Atração

Na sexta-feira, dia 11, O Boticário realizou uma live em seus canais para uma conversa sobre o tema ‘Poder da Atração’, com a participação do ator João Vicente e do escritor Caio César. A ação marcou o lançamento da nova fragrância Malbec Flame. O lançamento de Malbec, marca líder de vendas em fragrâncias no Brasil, traz, em sua nova versão, as uvas que nascem nas encostas do vulcão Etna, situado na parte oriental da Sicília.

O Etna se mantém ativo e é um dos mais altos vulcões do mundo. O resultado é uma fragrância intensa e marcante, assinada pelos perfumistas Isaas Sinclair e Fanny Gray, da casa de fragrância Symrise. Pertencente à família olfativa Amadeirada Chypre, que combina o Patchouli e a intensidade do Vetiver que ressalta a força do lado amadeirado da fragrância.

Família olfativa

Malbec Flame traz a família olfativa Amadeirada Chypre, que combina o Patchouli e a intensidade do Vetiver que ressalta a força do lado amadeirado da fragrância. O destaque fica por conta das notas potentes composto pelas uvas Nerello. O resultado é uma fragrância impactante e sofisticada.

Boti Promo

Continua até o dia 15 a nova edição da Boti Promo, com mais de 300 itens de perfumaria, maquiagem, cuidados pessoais e cabelos com descontos de até 50%, uma oportunidade e tanto para renovar o estoque de produtos de beleza e encontrar novos queridinhos em todas as categorias.

Para adquirir os produtos sem sair de casa e com toda segurança, além das lojas físicas, reabertas com rígidos protocolos de segurança, a marca oferece o site www.boticario.com.br, o app disponível para Android e iOS, a rede de revendedores ou, ainda, pelo WhatsApp, por meio do número 0800 744 0010 – número real e seguro. Confira as regras de atendimento e consulte a disponibilidade dos serviços e os descontos disponíveis na sua cidade ou região no site da marca.

Live com Preta Gil

Muitas ofertas e descontos é o que promete a live exclusiva no aplicativo do Boticário, que terá a participação especial de Preta Gil (@pretagil). O encontro acontece na próxima segunda-feira, dia 14, às 20 horas, e é uma ótima oportunidade para adquirir os produtos queridinhos da marca e ainda curtir uma palhinha da cantora.

Sob a batuta de Preta, parceira de longa data do Boticário, a live trará diversas surpresas para a audiência, como oportunidades exclusivas para quem acompanhar o momento. Os convidados vão dividir com a cantora as dicas de uso dos produtos e ainda tirar dúvidas de beleza! A iniciativa será transmitida exclusivamente pelo app da marca, que está disponível para download em versões Android e iOs. Portanto, não perca! Anote na agenda, convide os amigos e aproveite os descontos!

Lily Acetinados estão com desconto de 15%

Além de proporcionarem uma perfumação intensa, os cremes Acetinados de Lily mantém a pele protegida e ainda garantem hidratação por até 48 horas. A linha de hidratantes acetinados já é um sucesso da marca dentro e fora do país. Na operação internacional, é a segunda linha mais vendida dentro da categoria de cuidados pessoais e a versão Lily é o produto mais vendido em Portugal e nos Estados Unidos. Já no Brasil, vende-se em média 8 unidades do hidratante por minuto! Não é à toa que os acetinados são tão queridinhos. Eles ainda apresentam um perfil olfativo sofisticado e trazem uma embalagem de vidro super elegante.

Com textura única e toque acetinado, os hidratantes estão disponíveis em quatro versões, para combinar a fórmula perfeita à fragrância preferida, sendo Lily, Lily Absolu, My Lily e Love Lily, que trazem em sua composição a manteiga de Karité, conhecida pelas propriedades emolientes naturais que hidratam a pele durante o uso. Outro diferencial do produto fica por conta da Vitamina E, que possui ação antioxidante. Fácil de usar, recomenda-se a aplicação em todo o corpo após o banho ou sempre que desejar.

Até o dia 20 de setembro toda a linha está disponível com 15% de desconto e pode ser adquirida sem sair de casa e com toda segurança em quatro diferentes canais: no site www.boticario.com.br, no app disponível para versões Android e iOs, por meio de um revendedor ou ainda comprando sem sair de casa na loja mais próxima, pelo WhatsApp, no número 0800 744 0010 – número real e seguro –. Confira as regras de atendimento e consulte a disponibilidade na sua cidade ou região no site da marca.

Let’s play! Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa, anuncia novo drop

Com o primeiro drop de peças esgotado em menos de 12 horas, os consumidores da nova marca de moda Ginger, das sócias Marina Ruy Barbosa e Vanessa Ribeiro, ficaram ansiosos por novidades. Nesta sexta-feira, 11 de setembro, às 10h, a marca apresenta o tricô Play – uma peça inédita nas prateleiras digitais e que traduz o forte DNA fashion da Ginger.

Uma celebração do sucesso da primeira coleção, o novo tricô mescla as cores dos moletons apresentados no lançamento da marca, que agora podem ser encontradas em uma única peça. Inspirada pelo universo das artes, fonte inesgotável de referências para a Ginger, a estampa apresenta uma geometria fluida e delicadeza nos contornos – feita em Jacquard, uma técnica com padronagens complexas de entrelaçamento, sem recortes.

Modelagem ampla

A curadoria de design optou pela modelagem ampla, perfeita para todos os tipos de corpo – homens e mulheres. Seu comprimento mais alongado é versátil e possibilita ser usado como blusa ou vestido, transformando o tricô em uma peça coringa. Os punhos, barra e gola são canelados, dando um acabamento sofisticado. O modelo ainda vem com uma opção de ombreira removível, que pode ser usada conforme a composição do look ou estilo.

O tricô Play (R$ 997,00) pode ser encontrado no site www.shopginger.com.br, com entrega para todo o Brasil. Para ficar por dentro das novidades e inspirações, acompanhe a @shopginger pelo Instagram.

Elegância e estilo

Uma peça extremamente atraente, que leva charme, notoriedade e elegância por onde passa, como mostra Luci Matos, Miss Beleza do Acre 2020. Só pode ser da Ótica Moderna! Informações pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades! O endereço é Floriano Peixoto, 379, Centro, bem em frente à rotatória (loja da esquina).

Tratamento para acne

Acnulight é a melhor inovação no tratamento contra acne. O ativo é 100% natural, seguro e vegano, composto por xanthones (as frações ativas do mangosteen). Ele tem atividade anti-bacteriana, antioxidante e anti-inflamatória, inibindo o ciclo de acúmulos de acne. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Peça suas compras pelo Instagram @farmacia_vitoriaregia ou pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

