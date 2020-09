Antônio Fagundes fala sobre saída da Globo e expectativa para Pantanal

Apesar da relação com a Globo mudar, o ator de 71 anos pode, sim, integrar o elenco do remake de Pantanal. De acordo com ele, as tratativas estão correndo bem.

“As negociações para minha participação em Pantanal estão encaminhadas. Adoro a novela e me sinto muito honrado com o convite de Benedito Ruy Barbosa para viver o Velho do rio. Vamos torcer”, concluiu o ator.

Tarcísio Meira e Glória Menezes também foram dispensados

Tarcísio Meira e Glória Menezes, um dos casais com maior prestígio na televisão brasileira, também não tiveram seus contrato renovados e foram dispensados pela emissora após 53 anos de trabalho.

A Globo confirmou a dispensa, disse que as portas continuarão abertas para o casal de artistas e afirmou que nos últimos anos tem tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. “Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos”, disse a empresa, em comunicado.