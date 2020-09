Aos 54 anos, Mike Tyson massacra técnico brasileiro em treino

Em meio à sequência de golpes potentes, que impressionam para o atleta veterano, um cruzado de direita vai direto no rosto do técnico

Mike Tyson tem luta marcada para 28 de novembro contra Roy Jones Jr. Antes do retorno do ídolo do boxe, no entanto, quem tem “sofrido” com a empolgação dele é o treinador brasileiro Rafael Cordeiro.

Um vídeo de um treinamento de Tyson com Rafael viralizou nesta semana. Isso porque, em meio aos golpes potentes, que impressionam para o atleta de 54 anos, um cruzado de direita vai direto no rosto do técnico. PUBLICIDADE O aguardado retorno de Mike Tyson aos ringues terá uma regra inusitada. O árbitro que for selecionado para mediar o duelo terá o poder de interromper o embate caso julgue que um dos pugilistas esteja tentando nocautear o adversário. A regra curiosa foi adotada devido ao caráter do combate, que será de exibição. Reminder: @MikeTyson is 54 years old 😳 (via kingsmma_hb/IG) pic.twitter.com/9NCCNuC795 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 16, 2020

