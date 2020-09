Apontado como affair de Luísa Sonza, MC Zaac se defende: “Uma mentira”

Zaac, casado há três anos com a influencer Caroline Barbosa e pai de uma menina, usou suas redes sociais para se pronunciar

Logo após assumir o namoro com o cantor Vitão e tornar-se alvo de críticas, Luísa Sonza está no centro de mais uma polêmica. Desta vez, a cantora foi acusada de se envolver com o funkeiro MC Zaac, seu parceiro na música Toma, um dos últimos lançamentos da loira.

Zaac, casado há três anos com a influencer Caroline Barbosa e pai de uma menina, usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e afirmou que as acusações são “sem pé, nem cabeça”. PUBLICIDADE “A única coisa que tenho com a Luísa é a música. Para mim, ela é uma artista incrível, já falei isso para ela e para todo mundo milhares de vezes”, desabafou o MC sobre o suposto affair. “É uma mentira, uma irresponsabilidade. Até porque eu sou casado, tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma vida abençoada”, completou. Ex-esposa de Whindersson Nunes, Luísa foi alvo de duras críticas após assumir o namoro com o cantor Vitão. O motivo é que ela já estaria com o músico enquanto casada com o humorista. Whindersson, inclusive, fez sua estreia como trapper na última sexta-feira (25/9) e a canção Trap do Gago chamou atenção dos internautas. Segundo eles, a canção, que fala sobre traição, seria uma indireta para a ex-esposa.

