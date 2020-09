Após 15 dias de sua morte, Alércio Dias é exonerado de cargo no governo

Alércio Dias faleceu no dia 3 de setembro. Ele estava internado em estado grave

Após a morte do ex-deputado federal Alércio Dias, o governador Gladson Cameli (sem partido) resolveu exonerar o servidor cargo de Diretor da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE).

A exoneração saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (17). Dias foi nomeado através do decreto nº 6.041, em 28 de maio de 2020.

Alércio Dias faleceu no dia 3 de setembro. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Dias teve complicações por causa de um problema gastroinstestinal.

