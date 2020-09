Após 45 dias sem mudar de fase, AC pode passar para a bandeira verde nesta sexta

Uma nova reunião do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 pode anunciar, na tarde desta sexta-feira (18), o avanço do Acre para a bandeira verde. A classificação do nível de risco será comunicada às 15h em coletiva de imprensa remota. O período analisado foi de 30 a 12 de setembro.

As três regionais de saúde no estado estão há 45 dias na fase de Atenção, representada pela cor amarela. Antes, as regionais do Alto Acre e Baixo Acre/Purus ficaram 15 dias na faixa de Alerta e a região do Juruá na de Emergência.

Mesmo na fase amarela, um decreto autorizou a reabertura das academias em todo o estado. Esse serviço só estava previsto para ser retomado na bandeira seguinte.

Para saber se determinada região do Estado está apta a avançar de um campo a outro, observam-se os seguintes indicadores:

– isolamento social

– notificações por síndrome gripal

– novas internações por síndrome respiratória aguda grave

– novos casos confirmados de covid-19

– novos óbitos por covid-19

– ocupação de leitos clínicos por pacientes com coronavírus e

– ocupação de leitos de UTI por pessoas acometidas pela covid-19.

