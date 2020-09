Após 53 anos, Globo encerra contrato de Glória Menezes e Tarcísio Meira

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o casal perdeu o contrato fixo, mas poderá voltar às telas em projetos específicos. Em nota, a emissora deixou claro que “as portas estão abertas” para os veteranos.

“Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas”, inicia o comunicado.

“Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos”, completa a nota.

Tarcísio Meira e Glória Menezes estiveram em inúmeras novelas desde a estreia, que aconteceu em 1967, em Sangue e Areia, de Janete Clair. Quando atuaram no folhetim, os dois já eram casados e tinham feito outros trabalhos na TV Tupi e TV Excelsior.

O sucesso do casal foi tanto que eles trabalharam juntos em outras novelas, minisséries e especiais da Globo. Em 1988, fizeram parte do seriado Tarcísio e Glória, que abordava a relação entre um empresário corrupto (Tarcísio) e uma extraterrestre (Glória).

Eles atuaram em parceria também em produções como Irmãos Coragem (1970), O Homem que Deve Morrer (1971), Espelho Mágico (1977), Torre de Babel (1998) e A Favorita (2008).