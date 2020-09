Após declaração de MC Mirella, Dynho abre o jogo sobre traição com acreana Raíssa Barbosa

Assim que Raissa chegou ao programa, Mirella disparou: “Ela é amante do meu ex. Eu não falei que ela vinha? Eu não falei?! Gente, eu não estou acreditando nesta palhaçada”. A funkeira se afastou da “rival”, até que a modelo foi em sua direção e se apresentou. “Oi, prazer. Eu sou a Raissa”, disse, recebendo um gelo da MC.

Mirella falando que a Raissa é amante do ex dela #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/I4qZc7T2rp PUBLICIDADE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2020

Passado o episódio, Mirella resolveu acertar as contas. “Eu não vou ser hipócrita e eu não vou ser falsa. Tipo, magoa. A gente fica chateada, fica com um sentimento. Mas eu não vou colocar a culpa em você, falar que você que é um monstro, errada, bruxa…”, afirmou a artista. “Eu não sabia, cara. Eu estou me sentindo um lixo. É f*da”, desabafou Raissa, que alegou não saber na época que o rapaz estava comprometido. “Deixa para lá. A gente já conversou, já está de boa”, encerrou a funkeira. Olha só:

Assunto resolvido na casa… Mas uma versão ainda não tinha vindo à tona: a do próprio Dynho. O artista desmentiu hoje que teria traído a ex com Raissa. “Acho que ela se expressou um pouco diferente. Na minha opinião, uma amante é quando uma pessoa está casada ou está namorando, vai lá e começa a ficar com outra. Isso nunca aconteceu. A Raissa nunca foi minha amante, porque nunca fiquei com ela quando estava com a Mirella”, afirmou.

Assista ao vídeo:

Mirella tentou acertar a treta da traição com Raissa, mas parece que não adiantou muito… #ProvaDoFazendeiro #AFazenda12 pic.twitter.com/iRc8DdSrgl — NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) September 10, 2020

Possível reconciliação?

Apesar de ter falado em uma suposta traição, Mirella já comentou diversas vezes sobre Dynho no reality, assumindo ainda gostar dele. “Olha a cara do meu ex no meu braço”, disse ela para Tays Reis, mostrando sua tatuagem em homenagem ao funkeiro. “Ainda bem que está atrás, não fico vendo toda hora. Eu gosto [dele]”, confirmou ela. No papo, ela até cogitou: “Será que eu vou esquecer ou vou ficar com ele de uma vez?”.

Dá uma olhada:

Em outro momento, enquanto aconselhava Luiza Ambiel, Mirella contou que o músico era seu ponto fraco e reiterou seus sentimentos por Dynho. “A única coisa que me derruba é coisa do meu ex. Eu fico mal. Porque eu amo. Porque eu sou apaixonada nele. Eu gosto muito dele. É uma coisa que tem prós e contras”, afirmou ela. Confira o momento a seguir, a partir do minuto 01’17:

Após as declarações da cantora, Dynho não escondeu que também acredita na possibilidade de um revival. “Eu acho que não tem fim. Acho que a gente volta”, mencionou ele, segundo Leo Dias. Assim como Mirella, o funkeiro ainda tem muitos sentimentos por sua ex. “Eu gosto muito dela. A gente se ama para caramba. Vivemos quase quatro anos de relacionamento”, comentou. Será que vem aí?

Dynho ainda foi questionado sobre a interações de Mirella com Biel em “A Fazenda” – que levaram muitos a shippar os dois. Ele admitiu que ficaria triste caso eles se envolvessem no programa – mas isso não diminuiria sua torcida pela ex. “Eu ficaria triste. Você ver uma pessoa que você gosta muito com outra pessoa que você não gosta, e ela ficar com essa pessoa?! Aí vou ficar chateado. Mas a torcida não ia acabar, porque eu já prometi isso pra mim desde o começo”, contou. Vem ver:

Hoje, no Tô na Pan, da @JovemPanEntrete, @dynhooficial fala sobre o caso com Raissa Barbosa e esclarece se ele realmente traiu Mirella! É daqui a pouco! Se liga na Jovem Pan ou baixe o PanFlix! #AFazenda12 pic.twitter.com/Hy1JlFPDLG — LeoDias (@euleodias) September 11, 2020

Como será que fica a história desses dois, hein, gente?! Nos resta aguardar pelos próximos capítulos!