Após estabilidade, Vanusa apresenta nova piora e precisa ser entubada

De acordo com o boletim médico emitido no fim da tarde desta terça-feira (22), a famosa sofreu uma queda no seu quadro respiratório e teve que ser entubada. “Vanusa está internada na Unidade Terapia Intensiva desta instituição. Apresentou, nas últimas seis horas, piora no quadro respiratório, encontrando-se intubada e em ventilação mecânica”, informou o hospital.

O diagnóstico é bem diferente daquele que foi divulgado na última segunda-feira (21), que apontou uma estabilidade importante no quadro clínico de Vanusa, após uma piora em seu estado de saúde durante o fim de semana.

O boletim ainda deu conta que a cantora seguia fazendo “uso de antibióticos para pneumonia”, e que a pressão arterial teria sido controlada. Na ocasião, ela chegou a respirar sem a necessidade de suporte de oxigênio.

A cantora deu entrada no hospital no último dia 8, com o diagnóstico de pneumonia, que foi agravada devido ao quadro de anemia e retenção de líquido. Vanusa também sofre da doença de Alzheimer.

Mais cedo, Rafael Vanucci, filho e responsável legal de Vanusa, preferiu não entrar em detalhes sobre o estado da mãe. Ainda muito abalado com a internação, o empresário apenas se limitou a dizer que seu único foco é com a alta da matriarca.