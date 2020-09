Após tentativa de fuga, Iapen suspende visitas íntimas em presídio de Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira (25) foi divulgada uma nota do governo informando que, após uma tentativa de fuga ocorrida na última segunda feira (21), no presídio Francisco de Oliveira Conde, as visitas íntimas e familiares estão suspensas por sete dias.

Segundo informações da assessoria, o motivo é a necessidade de melhorias estruturais para evitar novas fugas e/ou qualquer chance de rebelião.

A medida de suspensão é para Unidade de Regime Fechado nº 1 de Rio Branco (pavilhões G, H, I, J, K, L e R), com foco no restabelecimento do padrão mínimo de segurança.

“Para efeitos de contagem dos dias de suspensão deve-se considerar a data retroativa de 22 de setembro de 2020”, diz a nota do governo.

