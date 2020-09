Arquidiocese do Rio veta Anitta de gravar no Cristo Redentor; entenda

Cantora brasileira apresentará o single Me Gusta, que traz Cardi B e Myke Towers como colaboradores no programa do Jimmy Fallon

Já que a espera pelo novo single da Anitta acabou, o momento agora é de divulgação. Conforme informamos aqui no Estrela Latina, a cantora brasileira apresentará o single Me Gusta, que traz Cardi B e Myke Towers como colaboradores no programa do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Entretanto, a cantora brasileira vem enfrentando dificuldades para gravar as imagens que serão utilizadas no programa que irá ao ar dia 23 de setembro. Uma das opções de cenário seria o Cristo Redentor, porém a Arquidiocese do Rio vetou declarando que “O trabalho da cantora não condiz com a imagem do Cristo”

Rumores apontam que a gravação será realizada no Bondinho do Pão de Açúcar, porém não houve confirmação por parte da cantora e nem de sua assessoria.]

Nem tudo é notícia ruim! O que havia sido divulgado pelo Headline Planet, é que apenas Anitta estaria presente no programa de Jimmy Fallon, porém a NBC confirmou que Cardi B e Myke Towers também dividirão o palco para apresentação de Me Gusta.

Todos estamos ansiosos pela segunda performance da cantora no programa americano, enquanto ela não acontece vamos assistir ao videoclipe impactante desse trio incrível:

