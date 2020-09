Asacine promove XI Festival Acreano de Vídeos 2020, em Rio Branco

A Asacine também promoverá lives com os autores das obras cinematográficas logo após as exibições

A Associação Acreana de Cinema (Asacine) realizará a partir do próximo dia até de 30 de setembro, às 19hr, no Theatro Hélio Melo, centro de Rio Branco, o XI Festival Acreano de Vídeo 2020. O Festival além de fomentar a produção do audiovisual no Acre, oferecerá de forma gratuita a população acreana, 15 curtas que foram selecionados por uma comissão criteriosa de cineastas presidida pela Asacine.

Para o organizador do Festival, o cineasta e historiador Adalberto Queiroz, “serão cinco dias de programação voltadas ao cinema, sempre no mesmo horário. Evidentemente, que com os decretos lançados pelo governo e pela prefeitura de Rio Branco, faremos um evento diferenciado este ano. Vamos ter que tomar os devidos cuidados com a higienização das mãos com álcool em gel, distanciamento social e com a utilização de máscara pelo público”, finalizou o cineasta, tido como um dos pioneiros do cinema acreano.

Além das exibições, o Festival oferecerá oficinas e palestras ministradas pelos cineastas Adalberto Queiroz, Ney Ricardo e Enilson Amorim. Cada filme exibido, receberá um cachê de trezentos reais (300,00) por exibição sendo que no montante será investido 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em premiações. Segundo o presidente da Asacine, Enilson Amorim, o Festival só está sendo possível graças ao financiamento do Fundo Municipal de Cultura gestado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), órgão da Prefeitura Municipal de Rio Branco e conta com apoio do Governo do Acre através da Fundação Elias Mansour (FEM) e da Academia Acreana de Letras (AAL).

A Asacine também promoverá lives com os autores das obras cinematográficas logo após as exibições de seus filmes, como também bate-papos virtuais no canal da entidade no YouTube enfocando as temáticas abordadas nos curtas, fazendo com que os internautas interajam com os autores sobre os trabalhos exibidos. A comissão que avaliaram as obras cinematográficas selecionadas, analisaram os critérios de imagens, áudios, roteiros, e eliminaram todas as obras que fariam apologia ao crime; insinuações preconceituosas contra a diversidade racial, de gênero, a instituições religiosas ou que violassem o Estatuto da Criança e do Adolescente.

AS OFICINAS

Os interessados a participarem das oficinas, poderão realizarem suas inscrições a partir do dia 23 a 26 de setembro dentro do horário comercial, levando documentos pessoais e preencher a ficha de inscrição na sede da entidade situada na rua: Francisco Mangabeira, nº 69 – Bosque ou entrar em contato pelo e-mail adalberto.cineasta@gmail.com e se preferir pelo Whatzapp do organizador (68) 99931-6921.

