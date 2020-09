Atenção: saiba quando a cólica fora da menstruação é considerada normal

Tempo de duração e recorrência dos episódios são sinais de alerta para as mulheres

A maioria das mulheres está acostumada a sentir cólicas durante o período menstrual. O que não é muito usual é sofrer com essas dores fora desse tempo. São vários os fatores que podem levar uma mulher a vivenciar desconfortos abdominais. A ovulação, por exemplo, pode gerar uma pequena cólica, assim como a endometriose.

“A liberação do óvulo para a fecundação libera um líquido que pode irritar e inervação e a mulher sente a sensação de cólica. A endometriose é uma doença frequente hoje em dia, que pode apresentar cólicas tanto no período menstrual como fora dele”, explica Marcos Tcherniakovsky, ginecologista obstetra, especialista em endometriose.

O sinal de alerta para as mulheres saberem se aquela dor pode ser grave ou não, é o tempo de duração e a recorrência dos episódios. Se por exemplo, a mulher sentiu a cólica fora do período menstrual apenas em um mês, pode não ser motivo de preocupação. Mas se as dores se arrastam por seis meses, é preciso procurar um ginecologista.

“Se a dor se torna frequente e afeta a qualidade de vida, os estudos, o trabalho ou a capacidade de desempenhar qualquer atividade, é preciso entender que isso não é normal e buscar pelo auxílio médico”, orienta Juliana Dytz, médica ginecologista da Aliança Instituto de Oncologia.

O uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, assim como compressas de água quente, sessões de acupuntura ou prática de atividade física contribuem para amenizar as dores das cólicas. O importante é tomar essas medidas com orientação médica, para evitar que um problema grave passe despercebido.

