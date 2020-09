Ativista Leona Vingativa vai disputar vaga na Câmara de Belém

Artista e ativista pelos direitos LGBTQIA+, Leona Vingativa, 24 anos, revelou aos seguidores das redes socais que vai concorrer às eleições para a Câmara Municipal de Belém. A paraense entra na disputa por meio de um mandato com outras três mulheres. A chapa ‘Bancada Delas’ é a primeira iniciativa coletiva do Partido Comunista do Brasil na cidade e deve ser oficializada na segunda-feira (14)

A proposta é representar as minorias na casa do povo, dando voz às mulheres, aos negros, à juventude, à periferia, aos trabalhadores e às lideranças sociais. “Hoje, como mulher trans e através do meu bom humor, levo à tona questões necessárias para a reflexão de todos, como a preservação do meio ambiente, a importância do uso de preservativos e a necessidade do cuidado com os idosos”, comenta a candidata.

#ElasNoPoder

Leona reforça o coletivo feminista formado pela cientista social Ellana Silva, que lidera o projeto e ainda é presidenta da União da Juventude Socialista do Pará (UJS-PA), a designer gráfica Victoria Santos e a presidenta do Sindicato das Trabalhadoras/es Domésticas do Pará (SINTDAC-PA), Roze Mafra.

Leia, abaixo, o texto de apresentação:

[Foto de capa: Reprodução/Instagram]

