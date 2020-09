Atletas das seleções feminina e masculina receberão premiações iguais, anuncia CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na última quarta-feira 02, que o pagamento das diárias para jogadoras convocadas para a seleção brasileira, pela primeira vez, terá o mesmo valor dos jogadores homens.

A divisão também será igualitária em relação aos prêmios de Olimpíadas e com a mesma proporção no caso de prêmios repassados pela Fifa, como em Copas do Mundo.

“Desde março deste ano, a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prêmios e diárias entre o futebol masculino e feminino. Jogadoras recebem diária igual aos homens. Aquilo que elas ganharem por premiação em Olimpíadas será o mesmo que homens. Copa do Mundo será igual proporcionalmente ao que a Fifa oferece. Não há mais diferença de gênero. CBF está tratando de forma equânime homens e mulheres”, afirmou Rogério Caboclo, presidente da CBF.

O anúncio também contou com a apresentação de duas mulheres nos cargos de chefia do futebol feminino. A ex-capitã da seleção brasileira Aline Pellegrino assumiu o cargo de Coordenadora de Competições femininas na confederação. Também ex-jogadora, Duda Luizelli ficou com o cargo de Coordenadora de Seleções Femininas.

“Uma semana de muitas emoções e frio na barriga. Vejo um sonho se concretizando”, disse Aline. A jogadora foi campeã com a seleção nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007, e fez parte da Seleção vice-campeã da Copa do Mundo da China, em 2007. Aline também conquistou a Copa América de 2010 e três edições do Torneio Internacional de São Paulo (2009, 2011 e 2012). Duda Luizelli, por sua vez, era diretora de futebol feminino no Internacional, time no qual fez história nos anos 90. Em Porto Alegre, mantém a “Escolinha da Duda”, voltada a garotas que têm o sonho de se tornarem jogadoras profissionais.

