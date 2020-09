Atlético Acreano: Galo confirma acerto com o técnico Everton Goiano

Conforme o acerto entre Everton Goiano e Atlético Acreano, ele vai estar presente no estádio Biancão para assistir a estreia do Galo Carijó frente ao Ji-Paraná

O que era namoro virou casamento. O experiente técnico Everton Goiano, após abrir negociação com o Atlético Acreano no início da semana, foi anunciado nesta quarta-feira (16) como novo comandante do Atlético Acreano.

Everton Goiano chega ao Galo Carijó para substituir o técnico Carlos Júnior. O novo técnico celeste já dirigiu o Rio Branco em várias competições nacionais e o seu último clube foi o Potiguar-RN. Na equipe nordestina ele ficou apenas três jogos e acumulou duas derrotas (ABC e América) e um empate (Palmeiras).

Estreia

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a estreia do Atlético Acreano na disputa da Série D para o próximo domingo (20), no estádio Biancão, às 16h (de Brasília) contra o Ji-Paraná.

