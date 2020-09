Ator Caio Castro assina contrato e será piloto profissional na Porsche Cup

O ator Caio Castro irá se aventurar em nova profissão a partir deste ano. Ele foi anunciado como novo piloto da Porsche Cup, categoria profissional de automobilismo, e a ideia é compor o grid a partir da temporada 2021.

“Meu nome é Caio Castro, tenho 31 anos e agora sou piloto da Porsche Cup”, afirma o ator em vídeo. Caio iniciou sua aventura no kart há quatro anos e desde então divide as atuações nas telinhas com os treinos na pista.

No último Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, ele venceu sua primeira prova profissional, a Copa São Paulo de kart. Animado, ele fechou contrato e a previsão é de estreia no ano que vem. A Porsche Cup é uma categoria nacional terá 12 corridas ao longo de 2021. Em sua entrevista de boas-vindas, Caio Castro deixou claro que não irá abandonar as telas da Globo. De acordo com ele, a nova profissão não o impedirá de continuar atuando como ator, mas pretende dar mais atenção à vida de piloto em 2021. https://www.instagram.com/tv/CErgyTFgYyY/?utm_source=ig_embed

