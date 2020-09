Ator Ricardo Vianna admite agressão à namorada, mas alega que foi mútua; caso vai ao MP

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, todas as partes já foram ouvidas e o inquérito foi relatado e remetido ao Ministério Público

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu inquérito sobre a denúncia de agressão de Ricardo Vianna à namorada. Aos agentes, o ator carioca, que estreou na TV em ‘Malhação’, confessou que agrediu Aline Krykhtine, mas que teria sido uma agressão mútua. O caso segue para o Ministério Público.

A Polícia Civil começou as investigações no último dia 10 de setembro. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, todas as partes já foram ouvidas e o inquérito foi relatado e remetido ao Ministério Público.

Ricardo e Aline tem uma filha de cinco anos fruto do relacionamento que começou em 2013. Houve um término em 2016, mas o casal estava junto novamente. A reportagem ainda não conseguiu falar com os envolvidos. [Foto de capa: Cèsar Alves/Globo]

