Atriz de Chiquinha detona salário que ganhava em Chaves: “Não era nada”

Com dificuldades financeiras, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do Chaves, revelou quanto ganhava da Televisa

Mundialmente conhecida por dar vida a icônica Chiquinha no seriado mexicano Chaves, Maria Antonieta de las Nieves, 69 anos, soltou o verbo sobre os rumores do salário que recebia pela retransmissão do seriado ao redor do mundo.

Com mais de 40 anos após o fim da série, muitas pessoas comentam sobre o status financeiro dos atores que participaram do exitoso programa, o qual no entanto parece não ser tão alto como muitos imaginam. De acordo com Maria Antonieta, a qual revelou a um programa de entretenimento qual era o valor que a mesma recebia por cada episódio retransmitido, o salário era muito baixo. Durante a entrevista, a atriz assegurou que todo o dinheiro arrecadado pela própria Televisa era repassado em uma porcentagem mínima para os atores. “A Chiquinha era milionária, olhem só, desculpa se eu estou rindo com tanta vontade“, falou a atriz em tom de deboche. PUBLICIDADE “Olha o negócio era o seguinte: Televisa que fazia, Televisa que exportava, para nós [atores] nos davam uma milésima parte do que ganhávamos quando faziamos o programa. Eu recebia 150 pesos (aproximadamente R$38,00) por cada vez que o seriado passava em outros países. Isso não é nada“, confessou. Recentemente, a atriz revelou estar passando por dificuldade financeiras após a morte de seu esposo e o cancelamento de shows devido à pandemia.

