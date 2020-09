Auxílio Emergencial: Caixa paga nova parcela a 5,6 milhões nesta quarta; veja se você recebe

Neste grupo, estão 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 5. Também fazem parte 4 milhões de trabalhadores, que fazem parte do Cadastro Único e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos Correios, aniversariantes em agosto.

1,6 milhão de trabalhadores do Bolsa Família aprovados no programa, cujo número do NIS termina em 5

4 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a próxima parcela:

– aprovados no primeiro lote recebem a quinta parcela;

– aprovados no segundo lote recebem a quarta parcela;

– aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a terceira;

– aprovados no quinto e sexto lotes recebem a segunda;

– aprovados no sétimo lote recebem a primeira parcela;

– aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, recebem a quinta parcela;

– aprovados em outros lotes, que receberam a primeira parcela em meses anteriores mas tiveram o pagamento reavaliado em agosto, recebem todas as parcelas restantes, até a quinta.