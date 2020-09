Avatar 2: James Cameron revela que filmagens da sequência foram concluídas

Não há qualquer informação sobre as tramas das sequências de Avatar e, se depender do diretor, continuará assim: “Acredito no mistério e na grande revelação”. Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Dileep Rao e Joel David Moore estarão de volta no elenco.

Avatar 2 foi adiado em um ano e tem estreia prevista para 16 de dezembro de 2022. Com isso, Avatar 3 também foi adiado para dezembro de 2024, Avatar 4 foi para 2026 e Avatar 5 chegará ao cinema em 2028.