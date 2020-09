Balanço aponta redução de 15,3% no número de mortes por covid no AC

O balanço do número de óbitos por covid-19 no Acre dos últimos sete dias aponta redução de 15,3% em relação à semana anterior. Do dia 12 a 18 de setembro, o estado teve 11 mortes pelo coronavírus contra 13 registrados do dia 5 a 11.

A tendência de queda já vinha da semana anterior, entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro, quando 15 acreanos perderam a vida para a doença.

Até o momento, 647 pessoas morreram de covid-19 no Acre, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O total de infectados já se aproxima dos 27 mil.

