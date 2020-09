Banco da Amazônia prorroga inscrições para editais de patrocínio

Produtores culturais, artistas, esportistas, promotores de eventos, organizações que atuam na área ambiental, social e outras pessoas físicas e jurídicas que queiram desenvolver ações ao longo de 2021 têm até o dia 10 de outubro para apresentar seus projetos e concorrer aos editais de patrocínio do Banco da Amazônia. Programado para terminar neste domingo (20), o novo prazo foi aprovado por conta de dificuldades impostas pela pandemia.

“Apesar de este ano as inscrições estarem sendo realizadas exclusivamente por meio eletrônico, ainda recebemos muitos pedidos de proponentes para dilatarmos um pouco o prazo, principalmente por conta da junção de alguns documentos necessários para pleitear a participação nos certames”, explica Ewerton Alencar, coordenador de Patrocínios, Promoção e Gestão da Marca do Banco da Amazônia.

Os editais que estão abertos são os de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura, Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazônia e o Edital Público de Patrocínios 2021. Ao todo, a Instituição tem R$ 3,20 milhões disponíveis para patrocinar congressos e exposições, projetos culturais, esportivos, ambientais e sociais. As atividades propostas devem favorecer a sustentabilidade da região amazônica.

Para concorrer, os projetos devem ser enviados para os e-mails: edital.incentivocultura@bancoamazonia.com.br; edital.espacocultural@bancoamazonia.com.br e @edital.patrocinios@bancoamazonia.com.br. O formato para envio do projeto deve ser em PDF não editável, para garantir a segurança do conteúdo ao proponente. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de toda a Amazônia Legal, que compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, parte do Maranhão – que inclui São Luís, e parte do Mato Grosso – que inclui Cuiabá.

Mais informações estão disponíveis no site da instituição (bancoamazonia.com.br).

