Bandido assalta ônibus na BR-364; é o quinto sofrido pelo motorista

Um homem armado realizou um assalto a um ônibus que faz a linha do Rosa Linda, na noite desta quarta-feira (2), próximo à entrada do residencial, na BR-364 – região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do condutor, o bandido entrou no coletivo na Avenida Amadeo Barbosa, sem levantar suspeitas, anunciou o assalto e levou R$ 50 do caixa, além de objetos pessoais de uma passageira.

O criminoso fez ameaças e ordenou que o coletivo não entrasse no Rosa Linda. O motorista passou pela rotatória do Parque Industrial e parou na entrada do bairro Belo Jardim, onde o bandido desceu e fugiu.

A Polícia Militar (PM) foi informada sobre as características do suspeito e tentaram procurar pelo homem, mas não obteve êxito até o fechamento desta matéria.

O condutor e a passageira estiveram na Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o Boletim de Ocorrências. O profissional disse, ainda, que este já é o quinto assalto enquanto motorista de ônibus na capital.

