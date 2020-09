Barcelona de Guayaquil x Flamengo: onde assistir e horário

O Flamengo volta a campo pela Libertadores nesta terça-feira (22/9), contra o Barcelona de Guayaquil, após sofrer goleada de 5 x 0 para o Independiente del Valle na última quinta (17/9). Além da pressão natural depois do “massacre de Quito”, o time terá 10 desfalques, entre eles Gabigol, Bruno Henrique, Filipe Luís e Diego.

Lesões, suspensão e, principalmente, a Covid-19 deixaram o time de Domènec Torrent completamente desmontado. No total, são sete jogadores infectados pelo novo coronavírus: Isla, Diego, Matheuzinho, Bruno Henrique, Filipe Luís, Michael e Vitinho.

Para manter-se entre os dois primeiros do Grupo A e tentar encostar no líder Independiente del Valle, o Flamengo precisa vencer o pior time do grupo. O Barcelona de Guayaquil perdeu as três primeiras rodadas e é o lanterna.

Confira os detalhes da partida: