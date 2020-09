Som ao vivo pode ser permitido nos bares e restaurantes da Capital a partir da próxima segunda

Mesmo estando o Acre em Fase Amarela, situação do Pacto Acre Sem Covid em que é permitido o funcionamento de alguns serviços em Rio Branco, além dos essenciais, como restaurantes e bares, os clientes voltaram ao lazer sem poder curtir uma boa música ao vivo, pelo que está previsto no decreto.

É provável que isso mude e beneficie os músicos que deixaram de tocas nas noites e cantar por conta da pandemia do coronavírus.

Uma proposta foi encaminhada ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para que os artistas retornem aos palcos dos estabelecimentos em Rio Branco, com medidas sanitárias de proteção e segurança aprovadas e seguidas.

A conquista se deu após o interesse do músico Dito Bruzugu, que buscou o apoio do presidente da Fundação Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, e chegou a se reunir com o médico responsável pelo comitê, Osvaldo Leal, que escutou a equipe em uma reunião que aconteceu nesta sexta-feira (11).

“Há algumas semanas, vendo a reabertura dos bares e sentindo a necessidade da classe musical de voltar aos trabalhos, com segurança e cuidado com a vida do próximo, telefonei pro meu amigo Eduardo Ribeiro e juntos convocamos uma reunião dos músicos de Rio Branco com o representante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Doutor Osvaldo Leal”, disse o artista.

“Juntos, desenvolvemos um protocolo com uma série de cuidados para que a música ao vivo possa voltar às atividades, prevenindo a vida e a saúde, tanto do público quanto dos próprios músicos. A arte vai voltar às noites de Rio Branco, mas precisamos seguir com consciência e o cuidado de que a vida vem em primeiro lugar.

Temos esse compromisso com a classe artística de Rio Branco e vamos continuar lutando juntos”, concluiu.

Osvaldo garantiu que a proposta será levada à equipe responsável e que até segunda-feira (14), dependendo do resultado da apreciação, a permissão será publicada no Diário Oficial.

