Beth Passos: 15 anos de Sarah Raquel e sorteio para FDS na Pousada Laurian

A beleza brejeira e estilosa da Assistente Social Daniela Barroso para nossa coluna.

Daniela Fischer foi aniversariante do dia 16 e preferiu celebrar de modo intimista ao lado da mãe Alair.

A linda ex modelo Yngrid Ribeiro radiante na espera de sua primeira filha.

Chip, chip. Olha o chip! É R$ 10. Até o ano passado Emilly Nunes repetia essa frase das 8h da manhã às 7h da noite nas ruas de Belém, usando uniforme azul e amarelo, nas mesmas cores da operadora de telefonia, mas sonhava mesmo era com o guarda-roupa das modelos nas capas de revista e catálogos de moda. “Admirava Gisele, Laís Ribeiro…”, lembra a jovem de 21 anos.

No final do ano passado, Emilly realizou o sonho. Um olheiro a encontrou no Instagram, enviou mensagens, foi conhecê-la pessoalmente e a convidou para trabalhar como modelo. Ela ainda vendia chips. Mas em fevereiro, ela já se preparava para mudar para São Paulo. Em junho, poucos meses após deixar a vida em Belém, estrelou a capa da revista “Vogue”. Em setembro, repetiu o feito. “O projeto agora é levar o nome do meu povo o mais longe possível. Não só no Brasil, como no mundo”, disse a beldade.

Luc Lima comemorou 22 anos de casamento reunido com a esposa e os filhos numa bela mesa de café da manhã no último domingo.

Que Deus continue abençoando ricamente a linda família.

O empresário Rubenir Guerra também foi aniversariante da semana e comemorou com parte da família e a esposa Silvana Batista.

Sinceros votos de saúde, felicidade e vida longa amigo querido!

A manga bufante está de volta e já conquistou um espaço tanto no armário, como no coração das mulheres. Ganhou espaço em diversos modelos de roupas, como vestidos, croppeds, camisa e entre outros.

Apesar de parecer uma tendência moderna, o estilo é bem antigo. Surgiram no reinado da rainha Vitória no Reino Unido durante o século XVI, na Era Renascentista, que usava essa manga em seus tradicionais vestidos. Contudo, se tornou um estilo popular somente nos anos 80.

A modelagem é fácil de ser reconhecida, já que as mangas têm excesso de tecido nos braços próximo ao ombro, podendo ser grande ou um discreto enchimento nos ombros. Além disso, no mundo afora, o nome dessa modelagem é puff sleeves.

A linda e descolada blogueira Débora Mello é uma das consultoras de estilos de óculos da Ótica Moderna. A bela não deixa nenhum cliente sair da loja sem que o acessório valorize o rosto da pessoa.

Foi no Buffet SpeTaculo’s Fest em Manaus, que minha prima Sarah Raquel Ferreira Santa Rita festejou a chegada dos 15 aninhos.

Os pais, avós, tios e irmão eram só orgulho e contentamento.

*A produtora Meyre Manaus estará comandando uma Live, dia 19, a partir das 18 horas com participação e tema de “Miss e Mister Acre Mirim.

*Tereza Morais confirmando para a coluna que será dia 20 de setembro, a partir das 14 horas acontecerá o 7º Leilão Direito de Viver via Leilão Virtual do Canal Esteios.

Faça sua doação e as prendas podem ser entregues a Leilo Marca, Esteios Leilões, Paranorte, Frios Vilhena e Rancho Porta do Céu, que será vendido e revertido a SALVAR VIDAS.

Mais informações através dos telefones:3226-4746, 99985-2963. 99975-11 ou 99223-5450.

*Enquanto a Globo celebra os dividendos com as reprises de novelas, a Conmebol e SBT encaminharam um acordo e estão próximos de fechar a negociação dos jogos da Libertadores em TV aberta para o Brasil até 2022.

A nova parceria deverá ser vista na retomada do campeonato de 2020, na próxima semana. O novo canal parceiro assumirá as transmissões às quartas, marcadas para o horário das 21h30 até o final da primeira fase.

*Numa ofensiva contra 43 artistas que mantiveram vínculos como Pessoa Jurídica com a Globo nos últimos anos, a Receita Federal se prepara para dar um passo além da devassa nos contratos. Nos próximos 30 dias, devem chegar as primeiras cobranças de impostos retroativos aos atores e atrizes que pertencem ao primeiro time da emissora.

*Tem religioso charlatão, ladrão, pedófilo e assassino no Brasil. Todos os dias vemos nos noticiários.

Mas adivinha quem está sendo ameaçado de morte?

O padre Lancelotti, que sempre ajudou a população em situação de rua.

*A maior prova cognitiva de que 2020 foi realmente um ano cancelado é que a causa desse cancelamento em escala mundial se chama COVID-19. 2020 simplesmente não existe. É apenas um átimo de tempo cancelado, entre 2019 e 2021. Esperamos que 2021, pelo menos, aconteça, porque se for cancelado também.

*Atualmente as pessoas não se comovem nem se importam com quase 150 mil mortes de compatriotas pela Covid, também não vão se comover com onças, pássaros e todo o bioma que está sendo queimado no Pantanal, na Amazônia ou em qualquer outro lugar do Brasil.

*Esperar empatia, solidariedade ou mobilização, na atual conjuntura distópica, é pura ingenuidade e perda de tempo

Nosso país virou um imenso “cada um por si” e ninguém liga para mais nada.

Prosas da época de Coimbra

Lembremo-nos que a literatura, porque se dirige ao coração, à inteligência, à imaginação e até aos sentidos, toma o homem por todos os lados; toca por isso em todos os interesses, todas as ideias, todos os sentimentos; influi no indivíduo como na sociedade, na família como na praça pública; dispõe os espíritos; determina certas correntes de opinião; combate ou abre caminho a certas tendências; e não é muito dizer que é ela quem prepara o berço aonde se há-de receber esse misterioso filho do tempo – o futuro.”

Antero de Quental

Beth Passos

Jornalista

