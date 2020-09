Bispo evangélico estupra menina de 13 anos alegando cura gay

PUBLICIDADE

A denúncia aponta que o bispo assediou a garota antes do estupro dizendo que a amava e que iria casar com ela. Durante uma conversa em que a jovem assumiu ser lésbica, João propôs passar um óleo ungido no corpo da menina como parte de uma ” cura gay “.

Após ser violentada, a garota passou por crises intensas de sofrimento mental e ansidade até o momento em que decidiu relatar sobre o estupro. A Promotoria diz que é “evidente” que a abordagem do bispo não é novidade e configura um “padrão de ataque”. Na condenação, foi descatadoo que o bispo evangélico persuadia as vítimas quanto a necessidade de passar óleo no corpo das mulheres para livrá-las do pecado. João Batista Santos ainda não se pronunciou sobre o caso.