Bittar é o preferido da família Bolsonaro para assumir presidência do Senado em 2021

Muito bem articulado e hoje uma das figuras mais influentes no Congresso, não duvidem dessa proposta ir à frente

Referência

O Centro Integrado de geoprocessamento é referência nacional. O presidente do Conselho da Amazônia Legal, General Hamilton Mourão, vai replicar os conhecimentos apresentados na manhã de hoje para outras regiões do país. Ele elogiou a política tecnológica desenvolvida pelo governo do Acre.

Aperfeiçoar dados

Os dados apresentados pelo CIGMA no Acre são mais precisos do que o próprio INPE. Uma equipe do governo federal vem ao Acre nos próximos 20 dias para replicar os conhecimentos adquiridos na manhã de hoje. Duas apresentações foram feitas ao General Mourão.

IMAC

Ainda de acordo o governador Gladson Cameli, o IMAC vem trabalhando dentro da legalidade, para o chefe do executivo, desburocratizar é a palavra chave de seu governo, “mas isso não significa trabalhar na ilegalidade, tudo tem que ser conforme o que determina o código florestal” afirmou Cameli.

Politizando

Para Cameli está clara a tentativa de politizar a questão ambiental. Ele lembrou o esforço do governo lembrando que o agronegócio vive um momento histórico ao sair da zona de vacinação de aftosa. “Não mudei meu posicionamento em nenhum momento, temos que cumprir com as leis”, disse o governador.

Apoio popular

A promotora Alessandra Marques agradeceu pelas redes sociais o apoio recebido pela população de todo o estado do Acre. Lamentável, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) referendou nesta terça-feira (22), por unanimidade, durante a 14ª Sessão Ordinária de 2020, a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da promotora de Justiça Alessandra Garcia, por manifestações em redes sociais.

Suspensão

Por maioria, o plenário indicou a aplicação de três penalidades de suspensão de 45 a 90 dias, nos termos da Lei Orgânica do MP/AC.

Bittar na presidência

O senador Márcio Bittar, do Acre, é o preferido da família Bolsonaro para presidir o Senado Federal a partir de 2021. Os planos do Planalto continuam sendo da reeleição de Davi Alcolumbre. Muito bem articulado e hoje uma das figuras mais influentes no Congresso, não duvidem dessa proposta ir à frente.

Ponte do Madeira

Ao lado do senador Marcio Bittar o presidente Jair Bolsonaro garantiu a inauguração da ponte sobre o rio Madeira em dezembro. A informação foi replicada pelo vice-presidente, General Mourão durante coletiva com a imprensa no Acre.

Exemplo

Ao ser indagado várias vezes sobre as declarações de Jair Bolsonaro durante discurso na ONU ontem (22), Mourão deu exemplo de como deve se comportar um vice-presidente. “As declarações do presidente Bolsonaro é a visão do país sobre o tema, não tenho que analisar e nem comentar”, disse.

Ausente

O vice-governador Major Rocha que recepcionou o vice-presidente na chegada dele ao Acre ontem (22), não apareceu no evento que levou o estado em destaque nacional. Segundo sua assessoria, o mesmo tinha exames para fazer na manhã de hoje.

Protocolo

Nas duas vezes que veio ao Acre, a equipe do cerimonial do vice-presidente deu um show de organização e protocolo. O modelo de coletiva bem que poderia ser observado por todos da imprensa local.

Educação

A educação do vice-presidente e a capacidade que ele tem de falar em público e domínio de assuntos impressiona. Mourão fala com conhecimentos sobre a Amazônia, deve levar à cabo essa questão de desinformação sobre queimadas. Consegue convencer a quem duvida do assunto.

Cabo de guerra

Virou cabo de guerra nas redes sociais os processos impetrados por Tião Bocalom para assumir a vaga de deputado federal deixada por determinação do TSE por Manuel Marcos, fato que ainda deve ser confirmado pelo Congresso Nacional após notificação. Bocalom jura que ele é quem tem direito de assumir.

Água na fervura

Circula em vários grupos de WhatsApp a informação de que Bocalom deve assumir no lugar de Léo de Brito. Nada oficial. Por enquanto, prevalece a decisão do TSE de cassar o mandato de Manuel Marcos e o afastamento imediato do cargo.

Pré-candidato

Bocalom e sua assessoria esqueceram nas últimas horas até que ele é pré-candidato a prefeito de Rio Branco, tamanha é a euforia após a notícia de cassação do pastor Manuel Marcos. Calma Bocalom.

