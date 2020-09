Black Alien e Frank Aguiar: veja lives desta sexta-feira

As apresentações desta sexta-feira (18/9) prometem shows dos mais diversos gêneros e para os mais diversos públicos

Mais um final de semana de lives com show, desta vez com apresentações dos mais diversos gêneros e músicos que conquistam públicos de todas as idades. Entre os destaques desta sexta-feira (17/9), estão estão Frank Aguiar e Black Alien.

Para abrir o dia, Frank Aguiar se apresenta no YouTube às 18h. A transmissão promete canções como Moto Táxi, Morango do Nordeste e Menininha meu Amor. PUBLICIDADE Às 19h, o Festival Cold Waves apresenta shows de Chemlab, Final Cut, The Clay People e mais. A transmissão também acontece no YouTube. Lucas & Felipe prometem muito sertanejo em uma transmissão ao vivo às 20h30, no canal do YouTube da dupla. Já às 21h, Black Alien canta seus sucessos em seu YouTube.

