Black music: morre Gerson King Combo aos 76 anos

Gerson King Combo, voz pioneira da black music carioca, morreu na noite desta terça-feira em decorrência de uma infecção generalizada e de complicações do diabetes. O cantor iria completar 77 anos em novembro.

Um documentário sobre a vida e obra do artista está em produção, com previsão de estreia para 2021. “Gerson King Combo – O filme”, dirigido por Belisario Franca e David Obadia, acompanhou momentos intimistas e públicos de Combo, autor de hits dos anos 1970, como “Mandamentos Black”, “God Save the King” e “Funk Brother Soul”.

Cantor, compositor e dançarino, Gerson começou a carreira dublando Little Richard em programas de rádio, mas também fizeram parte de sua trajetória uma faceta de paraquedista, um passado de jogador de futebol e perseguições políticas.

Produzido pela Giros Filmes e pela Digi2, o longa terá a participação de nomes como Alcione, Marcelo D2, Leci Brandão, Paula Lima, Simoninha e Fernanda Abreu.

