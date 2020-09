Boletim médico: Vanusa já respira sem ajuda de aparelhos

Cantora continua internada na UTI tratando de uma pneumonia, mas já apresentou sinais de melhora no quadro anêmico e está acordada

Um novo boletim sobre o estado de saúde de Vanusa, 47 anos, foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (15). De acordo com a assessoria do Complexo Hospital dos Servidores, em Santos (SP), a paciente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tratando da pneumonia.

Mas, a boa notícia é que a cantora apresentou sinais de melhora no quadro anêmico, está acordada e já respira sem ajuda de aparelhos. Vanusa está internada desde 7 de setembro e há anos enfrenta um problema degenerativo que causou demência.

PUBLICIDADE

[Foto: Iwi Onodera/EGO]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários