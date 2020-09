Bolsonaro confirma 2 mil vagas até início de 2021

Nesta quinta-feira (24/09), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o concurso PRF terá 2 mil vagas e, o melhor: o edital deve sair ainda em 2020 ou no começo de 2021.

A fala ocorreu durante uma cerimônia de entrega de novas estruturas e equipamentos para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Superintendência da corporação, na cidade do Rio de Janeiro.

Em um discurso rápido, Bolsonaro elogiou o trabalho dos agentes da polícia e defendeu o trabalho do seu governo.

Em seguida, o presidente afirmou que o diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio, foi quem solicitou que um novo certame fosse realizado.

“O Aggio trouxe para nós a necessidade de mais PRF’s e já está bastante avançada a conversa com a Economia, de modo que 2 mil novas vagas possam ser abertas no final deste ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF. Isso é… meios, né, para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante a segurança pública no nosso país (sic)”, disse o presidente.

Bolsonaro já havia confirmado certame

Anteriormente, em agosto de 2020, Bolsonaro já havia dito que a PRF teria um novo concurso para reduzir o déficit de agentes em seus quadros.

Na época, ele comentou que o certame teria 2.772 oportunidades.

Dias depois, Bolsonaro também aproveitou para dizer que, mesmo com a Reforma Administrativa, os agentes da PRF e da Polícia Federal teriam estabilidade no cargo.

“Em uma parte do Executivo, está sendo feita a Reforma Administrativa. Algumas carreiras típicas de Estado continuarão sendo [estáveis], como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Advocacia Geral da União, etc..”, afirmou o presidente.

Concurso PRF poderá ter mudanças

Por meio das redes sociais, o diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Lopes Hott Júnior, chegou a declarar que o concurso PRF sofrerá alterações na forma de selecionar os candidatos.

Apesar da fala, ele não deu mais detalhes sobre quais serão os pontos modificados, se limitando a dizer que “haverá alguns ajustes e atualizações em relação aos desafios atuais da PRF”.

Sobre o concurso PRF

O concurso PRF é um dos mais esperados do país. Atualmente, a corporação conta com um déficit de cerca de 3 mil servidores e, por isso, tem uma grande necessidade de realizar um novo certame para preencher seus quadros.

A expectativa é a de que o Ministério da Economia libere as 2.772 vagas solicitadas, sendo 2.634 para o cargo de Policial Rodoviário e 138 oportunidades para a Agente Administrativo. A remuneração varia entre R$ 4.022,77 e R$ 10.357,88.

