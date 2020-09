Bolsonaro garante a Bittar aval para construção de estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa

O sonho tão almejado do senador Marcio Bittar (MDB) e de todos os acreanos está mais próximo de se realizar. Nesta última semana, em conversa com o presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar foi surpreendido com a notícia de que, ainda neste ano, o governo assinará o protocolo de intensão de construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru.

A notícia foi comemorada na manhã desta quarta-feira (16), quando os dois combinaram uma agenda no Acre, ainda em dezembro, para tratar do assunto.

“Eu, o Presidente Bolsonaro e todo o Acre demos mais um passo no sonho de conectar Cruzeiro do Sul a Pucallpa”, escreveu o senador.

A ligação, de acordo com Bittar, promoverá avanço econômico significativo para o Estado, além de gerar emprego e renda para ambos os lados.

