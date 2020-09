Bruna Marquezine rouba a cena com looks no MTV Miaw: biquíni, cristais e mais!

Bruna Marquezine usou cerca de 10 looks na premiação do MTV MIAW! A atriz apresentou a cerimônia na companhia da amiga e cantora Manu Gavassi nesta quinta-feira (24), em São Paulo. Desde vestidos glamorosos até biquíni, a fashionista chamou atenção com as combinações estilosas. Confira os detalhes!

BRUNA MARQUEZINE INVESTE EM LOOK MODERNO COM SAIA E SUÉTER

Ao chegar no dia da premiação, Bruna Marquezine apostou em um visual estiloso e rocker da Alessandra Rich para desfilar pelo tapete rosa (pink carpet). A atriz investiu em uma saia de couro com correntes douradas como detalhe. Para combinar a produção, a artista investiu em um suéter branco de flores minimalistas com camisa branca por baixo. O look contava ainda com o cabelo solto da artista em ondas estilosas aliado a uma maquiagem básica.

BRUNA MARQUEZINE COMBINA TOP COM SAIA LONGA TEXTURIZADA

Bruna Marquezine retornou ao pink carpet com um look repleto de atitude. A produção, assinada por Alessandra Rich, foi usada para a gravação de um momento divertido com Manu Gavassi no MTV Miaw. A atriz investiu em um top, que está bombando na Semana de Moda de Milão, com texturas e laço preto. A peça faz parte de um conjuntinho com saia longa texturizada, marcando a cintura, que se abria em um tecido de leve no comprimento. Aliado a brincos ovais, ela finalizou com um penteado preso com pequenas mechas em ondas.

BRUNA MARQUEZINE USA LACE LOIRA E BIQUÍNI NA PREMIAÇÃO DA MTV

Bruna Marquezine ainda usou um biquíni durante a premiação do MTV Miaw. A atriz vestiu um beachwear amarelo combinado com uma saída de praia da mesma cor bem soltinha e longa. Na ocasião, ela investiu em uma lace loira e longa. Para completar, a fashionista elegeu um salto com plumas. A produção foi usada para a gravação de outro momento divertido com Manu Gavassi, simulando uma praia.

BRUNA MARQUEZINE VALORIZA O CORPO EM LOOK COM CRISTAIS

Com uma trança longa e minimalista, Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao usar um look da marca ‘Area’. A peça tem aplicações de cristais na parte de cima, envolvendo o corpo da musa em tranças glamorosas, deixando as costas nuas e um decote profundo glam. O visual ainda foi aliado com uma calça preta básica, para destacar o top.

BRUNA MARQUEZINE SE INSPIRA EM BRITNEY SPEARS E LOOK OUSADO

Bruna Marquezine se inspirou no visual de Britney Spears ao usar um short pequeno de borboleta, com panos nas laterais dando um toque glam. A peça, assinada pela ‘Colcci’, foi combinada com um top verde com broche, gargantilha de cristais, maxi brinco rosa e bota com brilho. Para completar, ainda usou uma peruca loira com ondas.

BRUNA MARQUEZINE INVESTE EM VESTIDO FLORAL E MANGA BUFANTE

Bruna Marquezine elegeu um vestido floral com manga bufante nesta quinta-feira (24). O visual de Richard Quinn contou com estampa maximalista aliado a uma legging preta e um penteado glam com topete.

BRUNA MARQUEZINE ELEGE VESTIDO COM RECORTES E FENDAS

Bruna Marquezine agitou a web ao usar um vestido prateado com brilho no MTV Miaw. Assinado por Alexandre Vauthier, a peça tem ombreiras, manga longa e recortes nos ombros, cintura e pernas. Para completar, finalizou a produção com o cabelo preso em um rabo de cavalo.

VESTIDO GLAM DE BRUNA MARQUEZINE ROUBA A CENA EM PREMIAÇÃO

É glamour que você quer? Bruna Marquezine investiu em um vestido preto glam com decote profundo da marca ‘Ashi Studio’. A peça era bem justa ao corpo e contava com grandes detalhes em laço maximalistas na barra da peça. A ‘it girl’ (garota que lança tendências) finalizou com um coque e acessórios em cristais.

BRUNA MARQUEZINE APOSTA EM LOOK COM PLUMAS E TRANSPARÊNCIA

O último look de Bruna Marquezine na premiação foi um vestido com plumas e transparência. A peça da Giambattista Valli Paris contava com uma pegada anos 30, com detalhes florais e um pequeno chapéu na lateral.

BRUNA MARQUEZINE USA VESTIDO ESTILOSO AO DEIXAR PREMIAÇÃO

Pensa que o glamour ia ficar apenas na frente das câmeras? Bruna Marquezine deixou o MTV Miaw na companhia da amiga Manu Gavassi usando um vestido preto com recorte frontal e brilho da ‘Dion Lee’. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

