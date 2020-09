Caixa libera novo saque dos auxílios de R$ 300 e R$ 600 nesta terça; veja quem recebe

No início do mês, o governo oficializou a prorrogação do Auxílio Emergencial, com mais 4 parcelas de R$ 300.

3,6 milhões de nascidos em fevereiro:

– aprovados no primeiro lote poderão sacar a quinta parcela;

– aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, poderão sacar a quinta parcela

– aprovados no segundo lote poderão sacar a quarta parcela;

– aprovados no terceiro lote poderão sacar a terceira parcela;

– aprovados no quarto lote poderão sacar a terceira parcela;

– aprovados no quinto lote poderão sacar a segunda parcela;

– aprovados no sexto lote poderão sacar a segunda parcela;

– aprovados no sétimo lote poderão sacar a primeira parcela;

– reavaliados (que tiveram o benefício suspenso em agosto) poderão sacar todas as parcelas já recebidas em poupança digital