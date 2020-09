Caixa paga 5ª parcela do auxílio para novo grupo nesta quarta; veja quem recebe

A Caixa informou que mais 275 mil beneficiários do auxílio emergencial foram aprovados recentemente

Nesta quarta-feira (02), os beneficiários nascidos em fevereiro vão receber a 5ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600. O valor estará disponível na conta digital da Caixa e poderá ser usado no pagamento de contas e compras pelo cartão virtual do aplicativo Caixa Tem.

Na data, os aprovados nascidos em fevereiro, que ainda não receberam a primeira prestação, também terão o crédito na conta digital. O mesmo acontecerá com aqueles que aguardam o pagamento da segunda ou da terceira parcela do auxílio e nasceram no mesmo mês.

O novo calendário de pagamentos, denominado como Ciclo 2, prevê o crédito para todas as pessoas aprovadas nascidas em determinado mês, sem a divisão antiga de datas por parcelas. O auxílio poderá ser sacado em espécie no dia 22 de setembro, para quem receber o valor na conta digital nesta quarta-feira.

Para esclarecer as dúvidas, é possível verificar a situação do cadastro aqui.

Novos aprovados

A Caixa informou que mais 275 mil beneficiários do auxílio emergencial foram aprovados recentemente. Essas pessoas receberão o benefício a partir deste ciclo de pagamentos. A primeira parcela já foi liberada para nascidos em janeiro. Para os ciclos 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos em uma única vez.

Abaixo, veja o calendário completo:

