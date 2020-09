Caixa paga auxílio emergencial nesta quarta-feira; veja quem recebe

Ou seja, quem aguarda a quarta parcela receberá o valor, caso tenha nascido em junho. O mesmo acontecerá para quem aguarda as prestações anteriores e nasceram no sexto mês do ano.

Confira o calendário atual:

Sexta parcela

O governo federal anunciou que vai pagar mais quatro parcelas do auxílio emergencial, após a quinta parcela.

No entanto, esses pagamentos serão menores, no valor de R$ 300 reais.

Nem todos os aprovados terão a oportunidade de receber todas as quatro novas parcelas. Isso porque o Ministério da Cidadania, que faz a gestão do programa, definiu que dezembro será o último mês de pagamento das novas prestações.

Basicamente, quem foi aprovado mais tarde no programa não receberá todas as prestações.

O crédito entrará automaticamente na conta dos aprovados, como vem acontecendo atualmente.

Os pagamentos da sexta parcela serão, primeiramente, para os beneficiários do Bolsa Família, nesta quinta-feira (17). A Caixa ainda não liberou o calendário dos demais aprovados no programa do auxílio emergencial.

Suspensão

O Ministério da Cidadania informa que os aprovados que passaram a ter vínculo empregatício, após o início do recebimento, não terão direito aos R$ 300.

Aqueles que obtiveram benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal no período também não recebem.

Para esclarecer dúvidas sobre o cadastro acesse aqui.