Câmara aprova ajuda ao setor esportivo durante pandemia da covid-19

Segundo o projeto, o auxílio emergencial de R$ 600 será concedido aos trabalhadores do setor que não tenham recebido esse auxílio por meio da Lei 13.982, que instituiu o auxílio emergencial, nas mesmas regras dos demais beneficiários do programa – ou seja, as parcelas integrais e as residuais.

Os senadores também propuseram a inclusão de algumas categorias entre os beneficiados, como jornalistas e radialistas esportivos, que não tenham vínculos com clubes ou emissoras.